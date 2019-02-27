فيديو| المعارضة تتحدى حظر التظاهر في السودان.. والبشير يجري تعديلات عسكرية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تواصلت المظاهرات في السودان مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ، وفرضه لأوامر تقضي بحظر التجمهر والإضرابات.

كما دعا تجمع المهنيين المعارض، إلى مسيرات في كل أحياء العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة بالسودان يوم الخميس المقبل، مشيرين إلى أن المطلب من هذه المسيرات سيكون "رحيل النظام".

ونظم طلاب جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، احتجاجات مطالبين برحيل البشير، لتواجههم القوات الأمنية داخل الحرم الجامعي وتعتقل العشرات منهم، بحسب موقع سودان تربيون.

وأشار الموقع إلى أن القوات الأمنية استخدمت قنابل غاز مسيل للدموع داخل إحدى قاعات الدراسة بالجامعة وهاجمت الطلاب «بالهراوات والضرب العنيف».

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من جانبه واصل الرئيس السوداني إصدار المراسيم والقرارت الجمهورية، وأعلن عددًا من التغييرات في قيادات الجيش السوداني ورئاسة الأركان.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان صحفي، إن القرارات تضمنت تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، ترقية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول .

وأضاف أن القرارات شملت إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة يتضمن تعيين الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئيساً للأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيساً لأركان القوى الجوية، والفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفي محمد مصطفي رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.