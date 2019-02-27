5 أسئلة أخبرها لطبيبك بعد أى عملية جراحية

التعافى بعد العملية الجراحية من الأشياء التى تتطلب الصبر وقد تكون أصعب من العملية نفسها، حيث يشعر المريض بالألم وعدم الراحة، وقد تواجهك مشاكل بعد الجراحة أو قد تكون غير متأكد من التعليمات التي أعطيت لك، وقد تتساءل عما إذا كان ما تعانيه طبيعيًا بعد إجراء الجراحة أم لا، فى هذا التقرير نقدم لك أبرز الأسئلة التى يجب أن تسأل طبيبك عنها بعد العملية الجراحية، بحسب موقع "very well health".

لماذا لا يمكنني التبول؟

بعض المرضى يواجهون صعوبة في التبول بعد الجراحة أو حتى الإحساس بالحرقان مع كل محاولة للتبول، وهناك عدد قليل جدا من الناس لديهم عدم قدرة على تفريغ المثانة، يمكن أن يحدث هذا نتيجة للتخدير واستخدام قسطرة البول، حيث تعد التهابات المسالك البولية أكثر شيوعًا بعد القسطرة، لذا إذا كنت تعاني من مشاكل في التبول بعد الجراحة، أخبر طبيبك بهذا الأمر.

كيف أعتنى بجرح العملية؟

العناية بجرح العملية من أهم الأشياء، وتكون عن طريق غسل يديك جيدا لمنع الإصابة وتغيير الضمادات مع ترك الجرح مكشوفاً بعض الوقت للسماح للهواء بالوصول للجلد وتهويته بعد استشارة طبيبك.

هل لدي عدوى؟

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ما الفرق بين الجرح العادى والجرح الملوث بالعدوى، وهناك بعض العلامات والأعراض التي تشير بوضوح إلى وجود عدوى: وهى إحمرار، ألم، تورم، حمى، افرازات.

لماذا أشعر بالإمساك؟

عادة ما يكون الإمساك بعد الجراحة مزيجًا من العوامل، بما في ذلك مسكنات الألم، والتخدير، وإجهاد الجراحة، وعدم النشاط، والجفاف، ولكن يمكنك القيام بدور فعال في الوقاية من الإمساك ومعالجته عن طريق شرب السوائل وتناول وجبات صحية غنية بالألياف مباشرة بعد الجراحة.

لماذا لدي التهاب في الحلق؟

ينتهي العديد من المرضى بالتهاب الحلق بعد إجراء العملية الجراحية، لكنهم لا يفهمون سببها، هناك سبب شائع وهو أنبوب التنفس الذي وضعته أثناء الجراحة.