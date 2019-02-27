اعرف جسمك.. العصب الحائر يرسل الإشارات بين جهازك الهضمى ودماغك

هل سمعت من قبل عن العصب المبهم أو الحائر، فهو من الأعصاب الهامة فى جسمك والذى يتجول ليرسل الإشارات من دماغك إلى الأمعاء والجهاز الهضمى، من خلال سلسلة "اعرف جسمك" نتعرف على كيفية عمل العصب الحائر ووظيفته فى جسمك، بحسب ما ذكر موقع " mental floss".

والعصب المبهم أطول الأعصاب القحفية، وهى الأعصاب التى تنبثق من الدماغ في مركز الأعصاب الداخلي - الجهاز العصبي السمبثاوي، وهذه الأعصاب ترسل الإشارات إلى كل عضو في جسمك، والعصب المبهم هو العصب الوحيد الذى يربط بين الدماغ والأمعاء.

وظائف العصب الحائر أو المبهم

يمنع الالتهاب

العصب المبهم يعمل على شبكة واسعة من الألياف المتمركزة حول جميع أعضائك، عندما يحصل على إشارة للالتهاب الأولي ينبه الدماغ ويرسم النواقل العصبية المضادة للالتهابات التي تنظم الاستجابة المناعية للجسم.

يساعد على بناء الذكريات

أظهرت دراسة أجرتها جامعة فيرجينيا أن تحفيز العصب المبهم فى الفئران عزز ذاكرتهم، وقد أجريت دراسات على البشر، أشارت إلى أنه يساعد على علاج مرض الزهايمر.

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يساعدك على التنفس

يقوم الناقل العصبي acetylcholine ، الذي يحركه العصب المبهم، بإخبار رئتيك بالتنفس.

يتحكم فى ضربات قلبك

العصب المبهم مسئول عن التحكم في معدل ضربات القلب عبر النبضات الكهربائية إلى الأنسجة العضلية المتخصصة- جهاز تنظيم ضربات القلب الطبيعي- في الأذين الأيمن.

حلقة الوصل بين الأمعاء والدماغ

يستخدم أمعائك العصب المبهم مثل جهاز اتصال لاسلكي لتخبر دماغك عن شعورك عبر نبضات كهربائية سواء بالجوع أو الشبع أو هضم الطعام وغيرها من الأشياء.