دراسة: الآباء الجدد يفقدون 14 دقيقة من النوم فى الليلة الواحدة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن الأمهات الجدد يفقدن 22 دقيقة من النوم ليلاً والآباء يخسرون 14 دقيقة حتى يصل أطفالهن إلى عمر 6 سنوات.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أنه لا يزال الأطفال الأكبر سناً يستيقظون في الليل ويصابون بالكوابيس، وحتى عندما لا يستيقظون يمكن لقلق الأبوة أن يجعل من الصعب عليهم أن يغلقوا أعينهم وينامون ولا يطمئنون على أبنائهم مما يجعلهم يفقدون النوم يومياً.

ووجد الباحثون بقيادة جامعة وارويك البريطانية أن النساء أكثر عرضة للقلق على أطفالهن مما يجعلهن مستيقظين يومياً أكثر من الرجال.

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ومن بين أكثر من 4600 من الآباء ، خسرت الأمهات أكثر من ساعة من النوم يومياً في الأشهر الثلاثة بعد الولادة ، بينما ضحى الرجال بـ 13 دقيقة فقط من النوم.

كانت النساء أكثر حرماناً من النوم حتى وصل الطفل إلى سن السادسة ، نظراً للمزيد من الواجبات المنزلية وتربية الأطفال.

وقال الدكتور "ساكاري ليمولا" ، من جامعة وارويك ، الذي قاد الدراسة: "إن الآباء يخسرون كميات مماثلة من النوم بغض النظر عن سنهم أو ثروتهم أو ما إذا كانوا يمتلكون منازلهم الخاصة".