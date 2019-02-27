المخ يحب القراءة.. تعرف على بعض الحقائق والفوائد

لقراءة دوما تفتح العقل، وتثير الخيال، ومفيدة لعقلك وخيالك وحالتك المزاجية، وكل ما يمكن أن يعزز قدراتك المخية.. بهذه الكلمات بدأ تقرير نشره موقع readers digest موضحا أن القراءة وتحويل الحرف لكلمة وإلى جملة ونسجها بالعقل أمر يساعد على انتباه الخلايا العصبية، وبذلك يعمل الدماغ بشكل أفضل.

تساعد القراءة على تعزيز النشاط الحركي للإنسان، فالدماغ تعمل على تنشيط النشاط الحركي عند قراءة كتاب عن ركوب الخيل علي سبيل المثال، فتتفاعل الدماغ بشكل جيد، القراءة المستمرة والمنظمة تساعد على تعزيز عمل العضلات، فبها يمكن للمخ أن يتحكم فى العمليات المعقدة التى تمر أمامه، ويتعامل معها بشكل جيد جدا، وإذا ابتعدت عن القراءة كان ذلك شللا للتحكم المخي.

تساعد القراءة الأطفال كثيرا، فهي تحسن ادراكهم وقدرتهم على الفهم والاستيعاب والتركيز، والفهم، فضلا عن أنها ووفقا لأبحاث نشرها التقرير، وخاصة القراءة العلاجية، تساعد الطفل الذي يعد مستواه متوسطا، على تحسين المادة البيضاء في العقل، وهي عبارة عن النسيج المسئول عن معالجة معلومات المخ، وبالتالي تتحسن قدرات الطفل على الفهم، ووجدت الدراسة أن الطفل الذى يقرأ تستطيع دماغه أن ترتب وتعيد تركيب نفسها بشكل جيد مما يساعد علي تحسين قدرات المخ بأكمله.