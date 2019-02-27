القاهرة- سبوتنيك. وقال الحوثي، في تغريدتين عبر موقع "تويتر": "داني ظل منذ اختطافه من جماعة إرهابية تتبع دول العدوان في مناطق تحت سيطرة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائهم حتى أعلن ترامب عنه أمس".
وأضاف: "الحادثة تؤكد دعمهم للإرهاب، والتستر على مليشيات إرهابية".
وتابع: "إعلان ترامب على إنه إنجاز فيه مغالطة للتغطية على فشل إدارته وتخليها عن داني هذه الفترة".
واستطرد: "ربما أن عدم الإفصاح عن أين وكيف تمت الصفقة الخوف من أن لا يمرر الرأي العام الأمريكي مثل هذه التصريحات، خصوصا مع التباين الواضح في السياسات الأمريكية والتي برزت للعلن من خلال الإغلاق والجدار، أو من خلال نقد حلفاء أمريكا بسبب مجاعة اليمن وخاشقجي".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الاثنين الماضي، تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن، كما شكر الإمارات على دورها في ذلك.
وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "يشرفني اليوم أن أعلن أن داني بورش، وهو مواطن أمريكي احتجز رهينة في اليمن لمدة 18 شهراً، قد تم تحريره وجمع شمله مع زوجته وأطفاله. أقدر دعم الإمارات العربية المتحدة في عودة داني إلى الوطن".
وأضاف، "يعكس تحرير داني أفضل ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة مع شركاؤها. نعمل كل يوم لإعادة الأمريكيين إلى بلادهم. كما نحافظ على التعاون الدائم والمكثف الدبلوماسي والاستخباراتي وإنفاذ القانون داخل حكومة الولايات المتحدة مع شركائنا في الخارج".
وأوضح أن:
استعادة الرهائن الأمريكيين تعد من أولويات إدارته، وأنه بإطلاق سراح داني، فقد تم تحرير 20 أسيرا أمريكيا منذ فوزه في الانتخابات.
وتابع، "لن نرتاح وسنواصل عملنا حتى نعيد جميع الرهائن الأمريكيين إلى وطنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يرد على ترامب: داني خطفته جماعة إرهابية وإعلانك مغالطة لتغطية فشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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