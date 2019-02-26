شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. كيف تحافظ على نفسك أثناء القيادة بجانب الشاحنات؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات باتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة بجانب الشاحنات ومركبات النقل الثقيل. Advertisements وقالت إدارة المرور: “نرجو اتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة بجانب الشاحنات ومركبات النقل الثقيل؛ لتجنب النقاط العمياء والمناطق المحجوبة”. وكان المرور قد حذَّر قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة من عدم السير في المسار الأيمن للطريق.

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