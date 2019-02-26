شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يحذر من خطأ فادح قد يتسبب في اختراق حساب «الواتساب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذَّر الخبير التقني ياسر الرحيلي، من تداول الرقم التعريفي الخاص بتطبيق الواتساب؛ لأن ذلك قد يتسبب في اختراق الحساب من قبل الهاكرز.
ونشر الرحيلي، صورة عبر حسابه الرسمي للرقم التعريفي للواتساب، وعلق عليها بقوله: “لا يوجد أي سبب يتطلب إرسال هذه الرسالة أو الرقم لأي أحد كائناً من كان مهما حاول إقناعك”، مضيفاً: “إذا أرسلتها سيُخترق الواتساب مباشرة”.
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