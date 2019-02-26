على حدود غزة.. إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصيب 4 فلسطينيين، مساء الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة وكسر الحصار" على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.

جاء ذلك في بيان مقتضب لأشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه.

وقال القدرة إن "4 فلسطينيين أصيبوا برصاص إسرائيلي حي على الحدود الشرقية لمدينة غزة".

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ولم يوضح "القدرة" الوضع الصحي للمصابين.

وتوافد عشرات الفلسطينيين إلى المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة، مساء الثلاثاء، ضمن فعاليات مسيرات "العودة وكسر الحصار"، حيث أشعلوا إطارات سيارات، وأطلقوا القنابل الصوتية على بعد أمتار من السياج الحدودي مع إسرائيل.

ومنذ نهاية مارس/ آذار 2018، يشارك مواطنون في مسيرات سلمية للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع. -