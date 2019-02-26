فيديو| الاحتلال يشن حربًا «نفسية» على الجيش الروسي داخل سوريا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شنّ الاحتلال الإسرائيلي حملة إعلامية "نفسية" عن عتادها العسكري ضد العتاد الروسي. الحملة تهدف إلى إبراز تفوق العتاد العسكري لتل أبيب بنشر مقاطع الفيديو تُظهر تدمير صواريخها لمروحية "كا-50" الروسية وتدمير طائرتها المسيرة لرادار "96 إل 6 يي" الروسي. Advertisements ومروحية "كا–50" مقاتلة هجومية روسية صُمِّمت في 1980، مزودة بمنظومة رادار تسمح باكتشاف هدف على بعد 35كيلو مترًا، وبصواريخ "جرمس" القادرة على تدمير أي هدف مدرع. شاهد التفاصيل:

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