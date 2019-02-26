معرض برشلونة.. هواتف قابلة للطي و"خيبة أمل" الجمهور

طغت التصاميم التي تتمتع بالمرونة والقابلية للطي على مستقبل الهواتف الذكية هذا الأسبوع، حيث ركز المصنعون على تصاميم جديدة في مسعى لإخراج السوق من حالة الرتابة والتشابه بين الأجهزة وإنعاش المبيعات.

لكن كل من كان يأمل في النقر على هاتف "هواوي ميت إكس" الذكي المزود بشاشة قابلة للطي أو لمسه، سرعان ما أصيب بخيبة الأمل في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة.

فبعد حالة الابتهاج التي لاقاها الهاتف الجديد للشركة الصينية في البداية، لم يلبث هذا الابتهاج أن تحول إلى شهقات حين كشفت الشركة عن سعره الباهظ البالغ 2299 يورو (2600 دولار).

ويتخطى هاتف "هواوي" سعر الهاتف الجديد جهاز "سامسونغ غالاكسي فولد" الذي أزيح عنه الستار الأسبوع الماضي، وسيبدأ سعره من 1980 دولارا عندما يطرح للبيع في بعض الأسواق في أبريل.

وكان هاتف "سامسونغ" معروضا في برشلونة داخل صندوق زجاجي على غرار المعروضات في المتاحف، مما أصاب الزوار بالإحباط.