دراسة حديثة تكشف: البشر وحدهم فى الكون ولا وجود للكائنات الفضائية

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين الدوليين، أن الحياة الذكية الوحيدة فى الكون المعروف هى التى نعيشها، وأن البشر على الأرض ربما يكونوا هم الوحيدون فى الكون، ولا صحة لوجود الكائنات الفضائية كما يزعم البعض.

ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، استخدم الفريق مفارقة فيرمى الشهيرة كأساس لدراستهم، والتى تظهر التناقض بين عدم وجود الحضارات الغريبة والنقص الكبير فى الأدلة التى وجدت منذ البدء فى مسح النجوم، والتى أثبتت أن البشر هم الوحيدون الأذكياء.

وأصدر الباحثون تقرير بعنوان "حل مفارقة الفيرمى"، وقد توصل الباحثون إلى استنتاج بأن هناك فرصة بنسبة 30٪ بأن يكون البشر على كوكب الارض بمفردهم فى المجرة.