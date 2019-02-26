حمدان بن راشد يفتتح معرض "ميكر فير دبي 2019"

افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الثلاثاء، معرض الصناع العالمي "ميكر فير دبي 2019" الذي تنظمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في نسخته الثانية تحت شعار "أطلق العنان لإبداعك"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي على مدار 3 أيام، وفقا للعين الإخبارية.

وقام الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجولة تفقدية في المعرض، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات ومدعوين من الوزراء والسفراء والمبدعين والمخترعين من دول عربية وأجنبية عدة، اطلع خلالها على أكثر من 150 مشروعا مشاركا في المعرض تمثل مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والفكرية والفنية من مواهب شابة طموحة لديها إمكانيات وطاقات جبارة وتتمتع بمهارات ومواهب متعددة وقدرات على التحدي وإثبات الذات للمشاركة في صنع مستقبل أفضل للبشرية.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني تبعه فيلم قصير يعرض أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع ودور مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والمراكز التابعة لها في دعم ورعاية المواهب الشابة ثم ألقى الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز كلمته نقل من خلالها تحيات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتمنياته لمعرض الصناع العالمي 2019 ومنظميه والمشاركين فيه بالتوفيق والنجاح.

وأكد المهيري في كلمته أهمية تنظيم هذا الحدث في عام مميز من أعوام الإمارات في عام اكتسى بشعار التسامح الذي يشكل أحد أبرز وأهم موروثات المجتمع الإماراتي هذا المجتمع العالمي الذي يقوم على أسس المحبة والتسامح وتقبل الآخر، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المعرض ما هو إلا تجسيد للرؤى المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وغرس ثقافة الابتكار لتكون إبداعاتها بارزة في أدق تفاصيل الحياة والأداء اليومي لإنسان الإمارات في كل مجالات العمل.

وأضاف المهيري أن شعار المعرض تحت عنوان "أطلق العنان لإبداعك" الذي تبنته حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها المختلفة عندما جعلت من الابتكار والإبداع هاجسها، ووفرت من أجله كل الإمكانات والأدوات اللازمة لجعله ثقافة مجتمعية راسخة يشارك فيها مختلف أفراد المجتمع الإماراتي على تباين جنسياتهم وتنوع لغاتهم لأنها تنظر إلى الإنسان بعين وقلب إماراتي باعتباره إنسانا وبالتالي تعده ركيزة البناء ومصدر الإلهام والعنصر الأكثر فاعلية في عملية التطور والازدهار وصولا إلى التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار الخبير الأمريكي ديل دوريتي رائد حركة التصنيع ومؤسس حركة الصناع في العالم في كلمته إلى أن ما وصلنا إليه اليوم بفضل التطور التكنولوجي ساعد الجميع على الإبداع والابتكار وفتح الباب أمام الصغار قبل الكبار لتطبيق ما يفكرون به على أرض الواقع مع توفر كل السبل والوسائل لذلك.

من جهتها عبّرت فاطمة الكعبي أصغر مخترعة إماراتية لعام 2015 عن سعادتها بالوقوف على منصة ميكر فير دبي والتحدث عن خبرتها فهي لم تتوقع يوما أن تصبح بهذه الشهرة وتقدم كنموذج للإبداع والابتكار.

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وقالت: "إنني بدأت قصتي منذ الصغر حيث كنت شغوفة بحب الترميز والروبوتات وانطلقت رحلتي في سن العاشرة بفضل مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار وهناك تمكنت من حضور ورشتي الأولى في مجال الروبوتات وبعدها تعلمت الكثير وتطورت مهاراتي وصولا إلى اليوم بابتكاري 12 اختراعا أبرزها نظام توجيه ذكي لمنع تحرير الرسائل النصية أثناء القيادة".

وتطرق المهندس عبد الله المزروع نائب المدير العام لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي في كلمته إلى أبرز النقاط عن قوانين الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي والمعاهدات والاتفاقات الدولية والقوانين الموحدة المطبقة في هذا المجال، مؤكدا على أهمية حماية الحقوق الفكرية للمبدعين ودور منظومة براءات الاختراع في نشر المعرفة حول ذلك والتشجيع على الابتكار لما له من دور كبير وفعال في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتناول مارسيو باراداس الرئيس التنفيذي ومؤسس فود لينكس ومود بايتس في كلمته تحت عنوان " تقنيات للحد من بقايا الطعام" دور مؤسسته التي تعمل كمنصة لتوفير نظام بيئي كامل المزايا يجمع كل منفذي العمليات المتعلقة بالطعام من مزارعين وشركات لوجستية ومشترين وعملاء وشركات كبيرة وصغيرة.

كما تم تكريم جميع المتحدثين في المعرض وأعضاء لجنة التحكيم والفائزين في النسخة الثانية من مسابقة مبتكرين التي أطلقتها المؤسسة في شهر سبتمبر الماضي بهدف تشجيع الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة على التفكير الابتكاري وتوفير البيئة المناسبة لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس من خلال فاب لاب الإمارات، حيث تم تقديم أكثر من 1200 فكرة ابتكارية نجحت 6 منها كما تم اختيار 15 فكرة مميزة تم تقييمها من قبل محكمين وخبراء مختصين.

وتم على هامش المعرض تنظيم مسابقات ترفيهية وثقافية لطلبة المدارس شهدت تفاعلا وإقبالا كبيرين من قبل الجمهور ويتضمن المعرض مجموعة كبيرة من الورش التي تستهدف مراحل سنية مختلفة، حيث تختص كل ورشة منها بمحور محدد وعنوان خاص يحمل بعضها في مضمونه عرضا حيا لإبداعات لها جذور تراثية عريقة وأخرى تواكب مستحدثات العصر.

وفي مجال الموروث الشعبي سيتم تنظيم باقة متنوعة من ورش الحرف الشعبية ومنها ورش التطريز والتلي والخوص وصناعة العطور، وعن أبرز المستجدات التكنولوجية تعرض ورش برمجة الروبوتات وإعادة التدوير وغيرها الكثير آخر الصيحات في عالم التطور والإبداع التكنولوجي وفي مجال تعزيز الهوية العربية هناك ورشة الخط الكوفي الذي يعد من أبرز الخطوط العربية وأكثرها تميزا وشهرة.