"جرائم وحشية ومقاطع إباحية".. معاناة مراقبي الفيديوهات على "فيسبوك"

يواجه مراقبو المحتوى على موقع "فيسبوك" في الولايات المتحدة، معاناة كبيرة من تطور أعراض الصدمة، كنتيجة لمشاهدة صور مرعبة للموت والوحشية بشكل يومي.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن "The Verge" أجرت تحقيقات على بعض مقاطع الفيديو التي يتعين موظفو شركة الخدمات المهنية "Cognizant"، التي تشرف على مشاركات "فيسبوك"، عليهم مشاهدتها كجزء من عملهم اليومي.

وتضمن شريط فيديو رجل يتعرض للطعن عشرات المرات في صدره وهو يصرخ من أجل حياته، وصور هجمات عنيفة، وصورا إباحية وأشخاصا يمارسون الجنس مع الحيوانات، ومشاهد تعاطي المخدرات وصورا عنصرية وغيرها من الممارسات المسيئة.

ويتعرض مشرفي المحتوى لضغوط كبيرة لعدم مناقشة الأضرار العاطفية والنفسية الناجمة عن عملهم، حتى مع أحبائهم، ما يؤدي إلى الشعور بالقلق والعزلة.

وتمنح للموظفين استراحة مدتها 15 دقيقة ووجبة غداء لمدة 30 دقيقة خلال النهار، حيث يقوم قادة الفرق بإدارة فترات الاستراحة، ويحاول البعض تداول النكات المظلمة عن الانتحار، ويدخن آخرون الحشيش أو يمارسون الجنس على السلالم، أثناء فترات الاستراحة لتخدير عواطفهم، وفقا للتقارير.

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وفي حديثه مع "The Verge"، قال أحد الموظفين (يُشار إليه باسم راندي): "صحتي العقلية ليست جيدة في يوم من الأيام، يمكنني أن أكون سعيدا حقا، وأبلي بلاء حسنا، في اليوم التالي، أكون بحالة أشبه بالزومبي، لا أشعر بأنني مكتئب، أنا محتار، لا أعتقد أنه من الممكن القيام بالمهمة دون التعرض لاضطرابات الإجهاد الحاد، أو اضطراب ما بعد الصدمة".

ومن جانبها، توفر "Cognizant" خدمة الاستشارة للموظفين، فضلا عن خط ساخن وبرنامج مساعدة، وممارسة اليوجا والأنشطة العلاجية الأخرى، ويُسمح لهم أيضا بـ9 دقائق يوميا للتعافي، والتي يمكن استخدامها في حال شعر الموظفون بالصدمة، أو احتاجوا إلى الابتعاد عن مكاتبهم.

وبينما يبلغ متوسط الراتب السنوي لموظف في "فيسبوك" 240 ألف دولار، فإن المراقبين الذين يعملون لدى "Cognizant"، يحصلون على 15 دولارا في الساعة، أي 4 دولارات أكثر من الحد الأدنى للأجور، أو ما يعادل 28800 دولار سنويا.

ولكن في الوقت الذي يخضع فيه "فيسبوك" لمزيد من التدقيق من جانب الحكومات والهيئات التنظيمية، فإن العمل الذي يقوم به هؤلاء المشرفون، يعد أمرا حيويا بالنسبة للشركة.