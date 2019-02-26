تدشين "متحف مستقبل إقامة دبي" خلال شهر الابتكار

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في فعاليات شهر الابتكار من خلال إطلاقها لمتحف "مستقبل إقامة دبي" الذي جاء لدعم وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث الكبير بمشاريع مبتكرة وذكية تستشرف المستقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وزار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، خلال افتتاح أسبوع الابتكار لإمارة دبي "متحف مستقبل إقامة دبي"، واطلع على أحدث الابتكارات التي يعرضها مركز الابتكار والإبداع في إقامة دبي من خلال متحف مستقبل إقامة دبي.

ورافقه حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، واللواء محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إطلاق متحف مستقبل إقامة دبي خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2019 جاء من منطلق مئوية الإمارات 2071 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية شاملة وطويلة الأمد تمتد 5 عقود وتشكل خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل المدى لتعزيز سمعة الإمارات وقوتها الناعمة، وتماشياً مع مقولته إن "استشراف المستقبل وبناءه لم يعد مفهوما نظريا بل هو عامل أساسي يضمن بقاء الدول في دائرة التنافسية العالمية".

وأضاف اللواء المري أن المتحف سيتيح لرواده تجربة تفاعلية ذكية تمكنهم من التجول في عالم افتراضي يستعرض مستقبل تجربة المسافر في مدينة دبي، مضيفاً أن متحف مستقل إقامة دبي يحتوي على منصات ابتكارية وذكية عدة منها "منصة الاستشارات الابتكاري" وهي منصة تفاعلية تجيب على أبرز الأسئلة المرتبطة بمنظومة الابتكار و"منصة الجواز السحابي" التي تمكن المتعامل من التعرف على جوازه المستقبلي و"منصة الواقع الافتراضي" التي تتيح للزوار تجربة عمل مأمور الجوازات.

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وقال المري إن متحف مستقبل إقامة دبي يلقي الضوء على أهم المشاريع الابتكارية المتمثلة بمشروع "مركز التحكم واتخاذ القرار" وهو حلقة وصل لمراقبة الحالات الطارئة في الإدارة من خلال معالجة المعلومات الجغرافية والإدارية أو التنبؤ بالأحداث وتداركها قبل وقوعها.

وأفاد بأن هذا المشروع سيسهم في دعم عملية اتخاذ القرار والاستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال تقليل نسبة التدخل البشري خاصة في مجالات الرصد والتحليل والمراقبة ما يسهم ذلك بدوره في تحقيق أهداف إقامة دبي بتقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية للمتعاملين ومشروع بوابة السلام باعتباره التطبيق الآمن والسريع الذي يحقق رؤية دبي 2021 الهادفة إلى تنشيط ورفع معدل السياحة العلاجية والدراسية في دبي، وتقليل مخاطر تعرض المتعاملين للاحتيال من خلال توفير قناة رسمية معتمدة ومشروع الممر الذكي المشروع الذي لاقي صدى إعلاميا واسعا إلى يومنا هذا والمتعلق في إنهاء إجراءات المسافر دون الحاجة لاستخدام وثائق السفر باستخدام تقنيات حديثة متطورة بالغة الدقة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات بمجال المنافذ الجوية لا سيما في ظل التوقعات بنمو أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، كما يهدف إلى الإسهام في تطوير نظام يعمل على تقليص الفترة التي يستغرقها مرور المسافرين في مطارات دبي الدولية بطريقة سريعة ومبتكرة تحقق المسافرين وتخلق تجربة سفر متميزة.

وشهد متحف مستقبل إقامة دبي إقبالا واسعا من الزوار خلال الأيام الأولى للمعرض، واطلعوا خلاله على أبرز المشاريع والخدمات الذكية التي ترسخ مبدأ الابتكار.

كما تدعو إقامة دبي الزوار لزيارة "متحف مستقبل إقامة دبي" في أيام المعرض المتبقية للتعرف على المشاريع الذكية والمستقبلية التي تهم كل فرد والمتعلقة بالجوازات وخطوات السفر الذكية التي تلبي متطلبات السفر المستقبلية؛ الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين التي بدورها توفر الكثير من الجهد والوقت لمتعالميها وصولا لإسعادهم.