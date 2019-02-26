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إل جي تكشف عن G8 بميزة قراءة الكف

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كشفت شركة إل جي الكورية LG عن هاتفها الجديد G8 في محاولة منها لتعويض السلبيات في هاتف G7 ThinQ الذي أطلقته العام الماضي، وحصل على تقييم سيئ ومبيعات ضعيفة، وفقا للعين الإخبارية.

لم يتغير تصميم الهاتف كثيرا، ولكن طورت إل جي الكاميرا الأمامية حيث أضافت مستشعر ToF الذي يسمح للهاتف بالكشف عن الحركة والإيماءات وعمق الصورة.

ومن أبرز مزايا الهاتف تقنية فتح الهاتف عبر كف اليد من خلال الأشعة تحت الحمراء التي تقرأ الأوعية الدموية راحة اليد، وذكرت إل جي أن الأوعية الدموية يصعب للغاية التغلب عليها من منظور أمني.

ولن تقتصر هذه التقنية بفتح الهاتف بل ستتيح للمستخدم التحكم بشكل كامل من خلال الاختصارات والرد على المكالمات والتحكم في الموسيقى ومقاطع الفيديو لتعديل مستوى الصوت دون الحاجة إلى لمس الهاتف نفسه.

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الهاتف يأتي بشاشة حجمها 6.1 إنش من نوع OLED وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وتخزين داخلي 128 جيجابايت.

الجهاز يأتي ببطارية سعتها 3500 ميللي أمبير مدعومة بمعالج سناب دراجون 855.

لم تذكر شركة إل جي عن سعر الهاتف بالإضافة إلى تاريخ طرح الجهاز في الأسواق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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