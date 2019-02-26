أوبو تؤكد قرب إطلاق هاتف قابل للطي

أكدت شركة أوبو Oppo الصينية قرب إطلاقها لهاتف قابل للطي، على خطى شركتي هواوي وسامسونج، ونشر نائب رئيس الشركة الصينية، براين شين، صورا له من خلال منصة "Weibo".

وبحسب موقع "The verge" التقني سيحتوي الهاتف على شاشة قابلة للثني من نوع OLED، وكاميرتين وهو مشابه في التصميم نوعا ما لهاتف هواوي القابل للطي.

ولم تتطرق الشركة الصينية للحديث عن هذه الصور في مؤتمر الهواتف النقالة MWC الذي يقام حاليا في برشلونة، ومن المقرر أن تصل أسعار الهواتف القابلة للطي إلى 2000 دولار أو أكثر.