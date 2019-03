دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Nokia 3.1 Plus سيحصل على إصدار Android 9 Pie ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد حوالي شهر من التخطيط، يبدو أن إصدار Android 9 Pie سوف يصل أخيرًا إلى هاتف Nokia 3.1 Plus. ففي مؤتمر MWC، أعلنت شركة HMD أنها ستقوم بدعم هواتفها الحالية لمدة ثلاثة سنوات، مما يعني أنها ستحصل على تحديثات النظام لمدة عامين، إلى جانب عام من التحديثات الأمنية.

وبالنظر إلى انه تم إطلاق Nokia 3.1 Plus في شهر أكتوبر من العام الماضي، فإن هناك مستقبل ملئ بالتحديثات أمامه، خصوصًا بعد أن تم التأكيد عن انه سيحصل على دعم وميزات Android Pie.

ومن بين الميزات القادمة لنوكيا 3.1 Plus؛ إيماءات واجهة المستخدم الجديدة وميزات البطارية التكيفية والسطوع المتكيف، بالإضافة إلى إجراءات التطبيق للتنبؤ بما سيفعله المستخدم بعد ذلك.

The wait is over! Get ready to feast on a sweeter smartphone experience with Android 9 Pie on Nokia 3.1 Plus. Nokia smartphones get smarter with time #GetSmart #Nokiamobile pic.twitter.com/8wG544OAEk

— Juho Sarvikas (@sarvikas)