بعد ساعات من الإعلان عنه.. خطأ تقني صادم في هاتف هواوي ميت X

لم تمر سوى ساعات قليلة على إعلان شركة هواوي الصينية لهاتفها الجديد القابل للطي هواوي ميت إكس Huawei Mate X حتى ظهر خطأ تقني صادم للذين انبهروا بالهاتف الجديد.
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وبحسب تقارير صحفية عالمية متخصصة في التكنولوجيا فأن هاتف هواوي ميت إكس Huawei Mate X لا يحتوي على أي ثقوب كاميرات أمامية أو "Notch" في الشاشة اللمسية عند اتساعها بقياس 8 بوصات ليس ذلك وحسب بل هناك تجاعيد ظهرت أيضًا في منتصف الشاشة اللمسية عند اتساعها بقياس 8 بوصات.
ونوهت التقارير ذاتها إلى أن تلك التجاعيد لا تظهر إلا عن طريق العدسات المكبرة ولكن بإمكانها أن تؤثر على جودة مستشعرات اللمس بالشاشة الخاصة بالهاتف.
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يُذكر أن شاشة هاتف هواوي ميت إكس Huawei Mate X القابلة للطي يمكنها التحول إلى ثلاثة أحجام: 6.4 بوصة، 6.6 بوصة و8 بوصات، بدقة تصل أقصاها 2480×2200 بيكسل.المزيد:
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