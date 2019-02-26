شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: مشاركة الأكراد في تقرير مصير سوريا أمر ضروري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم/الثلاثاء/، ضرورة مشاركة ممثلي الأكراد في تقرير مستقبل سوريا.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي بشأن ضرورة مشاركة ممثلي الأكراد في تقرير مستقبل سوريا بشكل متساو مع المكونات الأثنية والدينية الأخرى في البلاد".

Advertisements

جاء ذلك خلال لقاء مبعوث الرئيس الروسي بمجموعة من الشخصيات السياسية من الأكراد السوريين بالعاصمة الروسية موسكو.