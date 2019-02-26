شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: تسلمنا 250 داعشيًا من سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم/الثلاثاء/، أن بلاده تسلمت 250 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي المقاتلين بسوريا، مؤكدًا أن العراق لن يستقبل المقاتلين الأجانب الذين رفضت الدول استقبالهم.
وقال عبد المهدي - في تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية - إن الدواعش الذين تسلمهم العراق سيتم وضعهم في السجون المناسبة لهم، وفقًا لما تراه وزارة الداخلية العراقية، لافتًا إلى أن العوائل التي كانت بصحبة "داعش" سيتم التعامل معهما كل عائلة حسب وضعها إما مجبرة أو مخيرة في وجودها مع التنظيم.
وأكد عبد المهدي، أن العراق لن يستقبل عناصر تنظيم "داعش" الأجانب الذين رفضت الدول استقبالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق: تسلمنا 250 داعشيًا من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.