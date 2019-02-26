شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون 9 من عمال النظافة خارج مقديشو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة وحاكم محلى اليوم الثلاثاء إن مسلحين يشتبه فى انتمائهم لحركة الشباب قتلوا 9 من عمال نظافة الشوارع فى قرية قريبة من العاصمة الصومالية مقديشو.
وفتح المسلحون النار على 4 نساء و5 رجال من مخيمات لاجئين على بعد 19 كيلومترا شمال غربى مقديشو فى ولاية شبيلى السفلى. وقالت السلطات إنهم لقوا حتفهم جميعا فى مكان الحادث.
وقال علي نور نائب حاكم شبيلى السفلى لرويترز اليوم الثلاثاء "يكسبون رزقهم بتنظيف منطقة بها أشجار. فتح المسلحون النار عليهم. سمعت قوات الأمن إطلاق النار وهرعت إلى المكان. فر المتشددون وإلا كانوا قتلوا عشرات من عمال النظافة هناك".
وتنفذ حركة الشباب هجمات على نحو متكرر فى مقديشو وأنحاء أخرى من الصومال ضد الحكومة وأهداف أخرى. وقال نائب الحاكم إن العمال الذين قتلوا أمس الاثنين كانوا فى استراحة عندما هاجمهم المسلحون.
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