بالفيديو... ماذا طلب محمد بن سلمان فوق سور الصين العظيم

وفي لقاء له مع فضائية "العربية" السعودية، أوضح السفير، لي هوا شين، أنه شرح لولي العهد السعودي معلومات عديدة حول السور، منها تاريخ وكيفية بنائه، وكم يبلغ طوله.
وأضاف أنه بعدما صعد مع الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له، أكثر من برج في السور، سأله مازحا كم برج يرغب في صعوده، فأجابه برج واحد.
وأكد سفير السعودية في الصين أن ولي العهد السعودي والوفد المرافق له كانوا سعداء للغاية من زيارتهم لسور الصين العظيم، على الرغم من برودة الجو وقتها.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد زار الخميس الماضي "سور الصين العظيم"، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.
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