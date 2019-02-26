إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

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© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
ووقعت مساء اليوم مواجهات بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي عند المنطقة الحدودية شرق غزة حيث أشعل المتظاهرون الإطارات وأطلقوا أضواء الليزر في وقت رد فيه الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية صوبهم.
ومنذ عدة أيام تقوم وحدة الإرباك الليلي بفعاليات قرب الحدود حيث أن هذه الوحدة تستهدف إقلاق القوات الإسرائيلية بإشغال الإطارات والبالونات الحارقة التي يتم إطلاقها صوب المستوطنات الواقعة في غلاف غزة لإزعاج المستوطنين والسكان الإسرائيليين تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عام.
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