إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

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رام الله — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيب أربعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة ووصفت إصابتهم بالمتوسطة حيث نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

ووقعت مساء اليوم مواجهات بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي عند المنطقة الحدودية شرق غزة حيث أشعل المتظاهرون الإطارات وأطلقوا أضواء الليزر في وقت رد فيه الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية صوبهم.

ومنذ عدة أيام تقوم وحدة الإرباك الليلي بفعاليات قرب الحدود حيث أن هذه الوحدة تستهدف إقلاق القوات الإسرائيلية بإشغال الإطارات والبالونات الحارقة التي يتم إطلاقها صوب المستوطنات الواقعة في غلاف غزة لإزعاج المستوطنين والسكان الإسرائيليين تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عام.