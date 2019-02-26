سعوديات يعرضن تجاربهن في مجال الطيران

قالت رغدة سليمان، المتخصصة في الكتابة الصحفية، إن تجربتها في عمل الطيران المدني بدأت بكتابة مقال عن مجال الطيران نشرته صحيفة "مكة" السعودية في الصفحة الأولى، وأشارت إلى أهمية تواجد المرأة في المناصب القيادية في المؤسسات.

وقالت المتخصصة في إدارة مخاطر الطيران، السعودية مها اليمني، إن السعوديات يعملن في كافة مجالات الطيران وأثبتن جدارتهن في العمل، مبينة أن مجال الطيران متغير ويحتاج إلى تدريب وتطوير بشكل مستمر.

إلى ذلك كشف رئيس قسم الطيران في جامعة الأمير سلطان، الدكتور رافد زاووي، أن جامعة الأمير سلطان ستفتح برنامج تعليم الطيران للبنات اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وبين أن الصعوبات التي تواجه النساء في السابق عدم القبول، وعدم وجود فرص عمل، وأن السعوديات العاملات في مجال الطيران غير متخصصات في الطيران المدني.

من جانبها قالت مديرة خدمة العملاء والجودة، السعودية نورس الخليفة، إن تجربتها في مجال الطيران بدأت من طريق الصدفة، ودخلت عالم الطيران قبل أن تركب طيارة، وحكت معاناتها من أول عمل لها في مجال الطيران كان بنظام "الشفتات"، وعدم الوضوح في توقيت العمل، وكان أول منصب لها موظفة في مركز الاتصال، ومؤخرا مديرة إدارة خدمة العملاء والجودة ثمان موظفات سعوديات، وأن الموظفات لديهن القدرة على تحمل ضغط العمل.

© Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET Advertisements ملتقى المرأة السعودية في الطيران

من جانبها وجهت المضيفة الجوية، السعودية مشاعل متعب، الدعوة للسعوديات للإقبال على مجال الطيران في ظل الدعم المقدم للمرأة من الحكومة السعودية، وأشارت إلى أنها تهدف من عملها في مجال الطيران الوصول إلى أعلى المستويات، في ظل تمكين المرأة، والفرص الواعدة في قطاع الطيران للمرأة السعودية، وطالبت من شركات الطيران فتح مجال الفرص بشكل أكبر للمرأة لتطوير قطاع الطيران.

وفي السياق ذاته أوضح مساعد "الخطوط الجوية العربية السعودية" للاتصال المؤسسي، فهد باهديله، أن تحديات المرأة في مجال الطيران هو ضعف الدعم من المجتمع، وأشار إلى أهمية العمل على توعية قبول المرأة في كافة القطاعات، وتوظيف النساء في مجال الطيران بشكل أكبر، وطالب الإعلام تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة.

وبين باهديلة، أن مهمة المضيف الأساسية سلامة الطائرة والركاب، والمهام الأخرى ثانوية، موضحا أن المسار الوظيفي للموظف في قطاع الطيران يبدأ من موظف وينتهي مدير أعلى منصب في الطيران، ودور المدراء تحفيز الموظفين على الطموح للصعود إلى المراتب العليا.