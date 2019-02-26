له سابقة إرهابية.. قصة متهم تونسي اعتدى على رئيس محكمة عسكرية بـ«مطرقة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعتدى متهم في هجوم إرهابي استهدف قبل نحو 3 سنوات مدينة "بنقردان" التونسية، على رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية بالعاصمة، باستخدام مطرقة القاضي.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، التابعة لوزارة الدفاع التونسية.

وفي السابع من مارس لعام 2016، هَاجمت جماعات إرهابية مقر ثكنات عسكرية وأمنية بمدينة بنقردان جنوبي تونس، على الحدود مع ليبيا.

ودخلت هذه الجماعات في مواجهات مع قوات الأمن والجيش، قُتل خلالها 55 مسلّحًا، و12 من قوات الجيش والأمن، وسبعة مدنيين، كما جرى توقيف 52 شخصًا يشتبه بأنَّهم كانوا ينوون إقامة "إمارة داعشية"، وفقًا لمسؤولين رسميين.

وقال البيان: "أثناء استنطاق (استجواب) المتهم عادل الغندري، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، اندفع المتهم فجأة نحو منصة هيئة المحكمة، واعتدى بواسطة المطرقة الخشبية (مطرقة القاضي) على رئيس المحكمة على مستوى الرأس".

وأضاف أنّ الحادثة جرت خلال جلسة عقدت اليوم، للنظر في القضية المتعلقة بهجوم مسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان، لافتًا إلى أنّ بقية المتهمين (لم يحدد عددهم) حاولوا بدورهم الهجوم على المنصة، إلا أن أعوان الشرطة العسكرية تمكنوا من السيطرة فورًا على المعتدين، واقتادوهم إلى غرف الإيقاف.

وأشار إلى أنّه تم فتح تحقيق في الواقعة، ولم تفض الأبحاث الأولية إلى وجود أي آلة حادة بحوزة أي من المتهمين خلافا لما تم تداوله.

ونقلت بعض وسائل الإعلام المحلية أخبارًا عن محاولة الإرهابي المذكور الاعتداء، "بآلة حادة"، على رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.