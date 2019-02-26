ودخلت هذه الجماعات في مواجهات مع قوات الأمن والجيش، قُتل خلالها 55 مسلّحًا، و12 من قوات الجيش والأمن، وسبعة مدنيين، كما جرى توقيف 52 شخصًا يشتبه بأنَّهم كانوا ينوون إقامة "إمارة داعشية"، وفقًا لمسؤولين رسميين.
وأضاف أنّ الحادثة جرت خلال جلسة عقدت اليوم، للنظر في القضية المتعلقة بهجوم مسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان، لافتًا إلى أنّ بقية المتهمين (لم يحدد عددهم) حاولوا بدورهم الهجوم على المنصة، إلا أن أعوان الشرطة العسكرية تمكنوا من السيطرة فورًا على المعتدين، واقتادوهم إلى غرف الإيقاف.
وأشار إلى أنّه تم فتح تحقيق في الواقعة، ولم تفض الأبحاث الأولية إلى وجود أي آلة حادة بحوزة أي من المتهمين خلافا لما تم تداوله.
كانت هذه تفاصيل خبر له سابقة إرهابية.. قصة متهم تونسي اعتدى على رئيس محكمة عسكرية بـ«مطرقة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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