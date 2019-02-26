نيبينزيا: مؤتمر بروكسل حول سوريا لن يكتمل دون مشاركة دمشق

نيويورك — سبوتنيك. وأوضح نيبينزيا، اليوم الثلاثاء "دون دعوة ممثلي حكومة الجمهورية العربية السورية إلى المؤتمر المقبل في بروكسل، فإنه لن يكون كاملا".

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وأضاف الدبلوماسي الروسي "لا تزال المساعدات التي تدخل البلاد مطلوبة، لكن يجب أن تكون شاملة وغير مسيسة، ونعرف أن بعض الدول تتعرض لضغوط لإثنائها عن مساعدة السكان، الذين يعيشون على الأراضي التي تسيطر عليها دمشق".

وتابع "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، كما هو مخجل تماما تطبيق العقوبات الأحادية الجانب، التي تؤثر بشكل أساسي على أوضاع السوريين البسطاء".

وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في وقت سابق، عقد مؤتمر المانحين الثالث لدعم سوريا في بروكسل في 12-14 مارس/ آذار المقبل.

وجمع مؤتمر المانحين الدولي الثاني بشأن سوريا، الذي عقد في بروكسل في أبريل/ نيسان من العام الماضي، 4.4 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لهذا البلد والمنطقة لعام 2018.

بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للعام 2019 وما بعده، بلغت الأموال، التي توجد وعود بدفعها 3.4 مليار دولار.