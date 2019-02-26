بالفيديو| مصاب بسكين في ظهره خرج من المستشفى للقاء "سيجارته"

رصدت كاميرا مشهد فريد وغريب من نوعه لرجل مصابا وتسيل الدماء منه على ظهره من سكين غرز فيه.

ويظهر فالدويا في الفيديو داخل مستشفى زيلينودولسكا بجمهورية تتارستانو وهو مصابا ومضرجا بالدماء التي تسيل على ظهره من سكين غرز فيه، لكن الغريب في الأمر تصرفه حيث قرر الخروح من باب غرفة الطوارئ ليدخن.

وتجاهل الرجل جميع توجيهات الأطباء وخرج بكل ثقة وهدوء من باب غرفة الطوارئ لباحة المستشفى حتى يفعل ما يحبه، وهو أن يدخن سيجارة حيث إنه لم يجد معه سيجارة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتمكن الأطباء لاحقا من إزالة السكين وعلاج جرح فالوديا الذي استقرت حالته، وفقا لإدارة المستشفى.



