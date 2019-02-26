شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالى يستبعد التواجد العسكرى لبلاده فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبّى كونتى إنه ينبغى علينا استبعاد التواجد العسكرى الإيطالى فى ليبيا.

وأكد كونتى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ - أن مؤتمر (باليرمو) ساعد على استعادة دورنا أكثر بكثير من مجرد كونه حضورًا محتملاً لوحدة عسكرية والذي من شأنه أن يسهم بتغذية عدم الاستقرار في البلاد.

وتابع قائلا: "أن المسار قد تم تحديده بالفعل، حيث يجب علينا مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة ومتابعة الحوار مع مختلف الجهات الليبية لكي يكون الجميع مقتنعين بأن تفضيل التأثير الشخصي على المنفعة الجماعية للشعب هو البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار لأبنائهم وأحفادهم".

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