شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوداني يجري تعيينات وتعديلات في القوات المسلحة ورئاسة الأركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددا من المراسيم والقرارت الجمهورية بتعيينات وتعديلات في الجيش ورئاسة الأركان المشتركة .

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، إن القرارات تضمنت تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، ترقية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول .

وأضاف أن القرارات شملت إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة يتضمن تعيين الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئيساً للأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيساً لأركان القوى الجوية، والفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفي محمد مصطفي رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

وشملت القرارات ترقية كلا من اللواء مهندس مستشار عيسى إدريس بابكر، واللواء الركن منور عثمان نقد، واللواء الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، واللواء الركن محمد إبراهيم حسن محمد، واللواء عصام خالد بشير، إلى رتبة الفريق .

ونوه بأن القرارات الجمهورية تضمنت إعادة ضابطين إلى الخدمة وترقيتهم إلى رتبة الفريق وإحالتهم للتقاعد وهما اللواء الركن النعيم خضر مرسال، واللواء الركن الطيب المصباح عثمان، موضحا أن هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام .