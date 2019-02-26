شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: الدفاع عن المملكة العربية السعودية على السوشيال ميديا واجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن الدفاع عن المملكة العربية السعودية فى وسائل التواصل الاجتماعى، هو واجب، مشيرا إلى أنه يوجه الرسالة إلى من يهمه الأمر.

وقال خلفان:"رسالة إلى من يهمه الأمر: دفاعنا عن المملكة العربية السعودية في وسائل التواصل الاجتماعي...واجب".



ضاحى خلفان

وكان ضاحى قد انتقد أداء الحكومة الإيرانية والفساد الذى ترتكبه ضد الشعب، قائلا: "عندما يجوع شعب فى بلد مثل إيران فاعلم أن الفساد الحكومى وصل إلى أسفل درجاته نزولا من القمة".