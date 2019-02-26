حماس: نأمل نجاح مصر برفع الحصار عن غزة

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وثمن الحية في لقاء عبر فضائية الأقصى، اليوم الثلاثاء، موقف الأشقاء في مصر من حصار غزة ومن فلسطين بشكل عام، مقدرا تدخلهم المباشر في قضية باب الرحمة والأسرى.
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وشدد على أن علاقة الحركة مع مصر استراتيجية وراسخة، وتتطور يوما بعد يوم بما يخدم قضيتنا، قائلا "أمن مصر مقدر، ونحن نحترمه ونسعى لأن تكون آمنة مطمئنة".
ونوه الحية إلى أن الأشقاء في مصر يتفهمون موقف الحركة من ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك تفهما كبيرا لمواقف الحركة في كل المجالات.
وعبر عن رضى الحركة عن هذه الزيارة ونتائجها، مبينا أنها شارفت على الانتهاء؛ وسيعود الوفد إلى قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة.
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