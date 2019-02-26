"الحشد الشعبي" يلاحق خلايا "داعش" غربي العراق

ونقل موقع "الحشد الشعبي" بيانا جاء فيه بأن "قيادة عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية لملاحقة خلايا "داعش" ضمن قواطع المسؤولية.

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وأضاف البيان، بمشاركة استخبارات اللواء الثاني، واللواء السابع، واللواء السابع والعشرين، واستخبارات هيئة الحشد الشعبي في قاطع الأنبار".

ولفت البيان إلى أن العملية تهدف تمشيط مناطق جرف البحيرة والنهر اليابس فضلا عن إعادة الانتشار وتثبيت نقاط أمنية ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار للحشد".

وختم البيان بأن "العملية مستمرة لحين تأمين العوائل المتواجدة ضمن القاطع، وتسهيل حركة تنقلهم".

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، وتلقت بغداد دعما من عدة دول، تشمل ألمانيا، في مساعيها لتشكيل حكومة جديدة وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.