بالصور…خمس مراكز مناوبة تفك اختناق طوارئ الطائف

الطائف

عقاب الحليفي

سارعت الصحة في الطائف الى ايجاد حلول بديلة لتكدس المرضى والمراجعين باقسام الطوارئ بالمستشفيات الرئيسية خلال فترات العمل المسائية وايام العطل الاسبوعية لفك الضغط على اقسام الطوارئ بفتح عيادات تخصصية داعمه في عدد من المراكز الصحية لتلبي للنسبه الأكبر من مراجعي اقسام الطوارئ الخدمه الصحية التي يحتاجونها دون مراجعة الطوارئ.

حيث شملت الحلول البديله تشغيل مركز صحي وسط المدينه – مركز صحي السيل – مركز صحي المطار – مركز صحي شرق الحوية – مركز صحي السر في دوام مستمر للعمل بكامل طاقتها من الرابعه عصرا وحتى الثانية عشر ليلا مع استمرار عمل مركز وسط المدينه والسيل والمطار 24 ساعه كما اقتضت الحلول التوسع في فتح عيادات تخصصية في تلك المراكز للاطفال والطوارئ والرعاية التنفسيه وغيرها.



وعمدت الصحة في الطائف الى اختيار تلك المراكز لخدمة كافة نواحي سكان الطائف شمال وجنوبا وغرب المحافظه لتقديم خدمات صحية حتى ساعات الليل المتأخره دون الحاجة لمراجعة اقسام الطوارئ

كما عززت خدمات تلك المراكز بربطها المباشر بمركز التموين الطبي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وكذلك تأمينها بالكادر الطبي والفني اللازم في تخصصات اضافية حسب ماتستدعي الحاجة

هذه الحلول جاءت بعد رصد تكدس اعداد كبيره من المراجعين في اقسام الطوارئ بالمستشفيات وفق تقارير ميدانية ساهمت في زيادة الضغط على هذه الاقسام المخصصة لاستقبال الحوادث الطارئه والخطيرة والتي دائما ماتكون بحاجة لسرعة التعامل الطبي

وانهت بذلك تدفق نسبه كبيرة من الحالات البسيطه والمتوسطة التي يمكن خدمتها في مواقع اقرب ودون عناء الانتظار الطويل

جاء ذلك بعد شهر من اعتماد مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس للخطط البديله ونجاحها بنسبة فاقت الـ 60٪ في تقليص نسبة المراجعين لاسيما على طوارئ مستشفى الاطفال والذي كان قسم الطوارئ به يشهد زحام شديد لاسيما في ايام العطل الاسبوعية

من جهتها زادت صحة الطائف من دعوتها لعموم المراجعين للحالات العرضية البسيطه والمتوسطة مراجعة مراكزها المناوبة لسرعة خدمتهم دون الحاجة لزيارة اقسام الطوارئ