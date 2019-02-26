ترامب يصل #هانوي لعقد قمته الثانية مع #الزعيم_الكوري_الشمالي

صحيفة الخليج الالكترونية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إلى هانوي؛ حيث من المقرر أن يلتقي الأربعاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في قمة جديدة ستركز على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وحطت الطائرة الرئاسية الأمريكية «اير فورس وان» قرابة الساعة 21:00 (14:00 ت غ) في مطار نوي باي الدولي.

وأعلنت فيتنام عن إصدار طابع بريدي خاص، بمناسبة القمة المقبلة المقررة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نائب وزير الإعلام، فام هونج هاي، في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الطابع البريدي يظهر عَلمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة على شكل أيادٍ تتصافح، ويرمز إلى أن هانوي هي «مدينة السلام»، بحسب ما وصفتها منظمة اليونسكو في عام 1999.

والطابع الجديد هو رمز للقمة، التي وصفها فام بأنها علامة على تطور البلاد.

وكان كيم وصل إلى هانوي في وقت مبكر من صباح أمس الإثنين، بعد رحلة بالقطار استغرقت ثلاثة أيام من بيونج يانج؛ لعقد القمة مع ترامب يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس.