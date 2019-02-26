رصد خلل في مركبة الفضاء الإسرائيلية المتوجهة إلى القمر!

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الخبراء اكتشفوا مشكلة تقنية في مركبة الفضاء الإسرائيلية "برشيت" التي أطلقت مؤخرا في مهمة إلى القمر.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن المهندسين العاملين في غرفة التحكم التابعة لشركة "سبيس آي إل"، والصناعات الجوية الإسرائيلية، الواقعة جنوب تل أبيب، حددوا بواسطة منظومة التعقب، خللا بالمركبة الفضائية يتمثل في "حساسية مفرطة من أشعة الشمس".

ومن المنتظر أن تبدأ المركبة غير المأهولة الأحد المقبل بتنفيذ دورتها الأولى حول الأرض، بعد أن انطلقت يوم الجمعة الماضي من قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية، بواسطة صاروخ "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

يذكر أن هذه المركبة من صنع إسرائيلي، وبلغت تكلفتها 95 مليون دولار، وقد صممت من قبل جمعية "سبيس آي إل"، بالتعاون مع الصناعات الجوية الإسرائيلية.

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ومن المقرر أن تهبط المركبة "برشيت" على سطح القمر، خلال 7 أسابيع، أي في 11 أبريل المقبل، بعد أن تقطع رحلة طولها 384 ألف كيلومتر.

وفي حال نجاح المركبة الإسرائيلية في الهبوط على سطح القمر، فستكون هذه الدولة وفق وسائل إعلامها، رابع دولة "عظمى"، تنجح في إرسال مركبة فضائية إلى القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين.

المصدر: i24NEWS