امتدح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، صباح الثلاثاء، وزير خارجية حكومته، محمد جواد ظريف، الذي سبق أن أعلن استقالته.
وقال روحاني ممتدحا ظريف وفق وكالة «مهر» الإيرانية، إن «ظريف في الخارجية ووزارة النفط، كانا في الصف الأول لمواجهة أمريكا وخلفهما باقي الوزارات».
وأضاف أن «الأسد وجه الشكر لظريف خلال زيارته لطهران يوم الاثنين». وسبق أن أشارت وكالات إيرانية إلى أن ظريف لم يكن على علم بزيارة الأسد، ما تسبب بانزعاجه وسط ضغوط من التيار المحافظ عليه، لا سيما بعد فشل اتفاق النووي بسبب انسحاب أمريكا منه.
في السياق ذاته، نشرت وكالة «فارس» الإيرانية«التي تعد شبه رسمية، ومقربة من الحرس الثوري، أن مصدرا مطلعا داخل وزارة الخارجية، رجح أن ظريف سيعود إلى منصبه.
وقال المصدر للوكالة الإيرانية، عن استقاله ظريف من منصبه، إن السبب في استقالته يعود إلى عدم التنسيق معه من كبار مسؤولي رئاسة الجمهورية لحضور لقاء الرئيس حسن روحاني مع نظيره السوري بشار الأسد الذي زار طهران أمس الاثنين«.
وأضاف: «بحسب اطلاعي، فمن المرجح كثيرا أن يعود ظريف إلى الحكومة»، وأن ظريف نفسه يغضب من قرارته الانفعالية أحيانا«.
وتابع المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه، وفق الوكالة، بأنه خلال الأشهر الأخيرة، برزت خلافات في بعض القضايا والقرارات بين ظريف وروحاني، وأن الخلافات في وجهات النظر هذه كانت تنسحب أحيانا إلى جلسات الحكومة، حيث بلغ امتعاضه الذروة تجاه رئيس الجمهورية، إزاء الحدث الأخير، ما حدا به للإعلان عن استقالته».
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
كانت هذه تفاصيل خبر كواليس استقالة وزير الخارجية الإيراني: هل زيارة الأسد السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.