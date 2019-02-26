دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في الرابع والعشرين من فبراير عام 2009 انطلق تطبيق واتساب للدردشة، واليوم يحتفل بمرور عشرة أعوام على مسيرته الغنية التي جعلته يصل إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم يعتمد عليه يومياً.

بداية لم يكن واتساب يدعم سوى الرسائل النصية، لكن لم تنتهي سنة 2009 حتى أضاف دعم إرسال الصور والفيديوهات. وفي صيف 2010 أضاف دعم مشاركة الموقع الجغرافي، وفي بداية 2011 بدأت ميزة المحادقات الجماعية وانهى سنته تلك بالوصول إلى رقم قياسي يتمثل بمليار رسالة يتم تبادلها يومياً.

أهم المزايا الجديدة الأخرى كانت الرسائل الصوتية في صيف 2013، وفي ربيع 2014 وصل التطبيق إلى 500 مليون مستخدم نشط ما دفع فيس بوك للاستحواذ عليه في ديسمبر من ذلك العام وسرعان ما أتاحت نسخة الويب في بداية 2015.

بفضل قوة فيس بوك التسويقية نمى عدد مستخدمي واتساب ليصل إلى مليار مستخدم نشط شهرياً في بداية 2016 وأضافت لهم تشفير المحادثات وأطلقت نسخة لأجهزة سطح المكتب.

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تدريجياً ظهرت حمى ميزة الحالات ووصلت إلى واتساب في صيف 2017 ووصل التطبيق إلى كثافة أعلى بالاستخدام حيث أصبح يستخدمه مليار مستخدم يومياً.

في عام 2018 أطلقت واتساب نسخة خاصة من التطبيق موجهة للشركات ووصل عدد مستخدميه إلى 1.5 مليار مستخدم نشط شهرياً وأطلقت مزايا جديدة مثل المحادثات الصوتية الجماعية والملصقات.

اليوم تغير واتساب كثيراً عن بداياته حتى أن مؤسسه خرجوا من مجلس إدارته وأصبح التطبيق يتجه بشكل أكبر لتحقيق الدخل.

التدوينة واتساب يحتفل بمرور 10 أعوام على إطلاقه ظهرت أولاً على عالم التقنية.