دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع nubia Alpha ساعة ذكية يمكن أن تدعم المستخدم كهاتف أيضاً #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت nubia العلامة الفرعية لشركة ZTE عن إصدار جديد من الساعات الذكية nubia Alpha التي تأتي بشاشة OLED قابلة للطي ويمكن أن تدعم المستخدم كهاتف أيضاً.

قدمت nubia ساعة nubia Alpha مع شاشة OLED مرنة يمكن أن تدعم الطي وتتميز بحجم 4 إنش، حيث تدعم الشاشة أبعاد 36:9 كما تتميز بجودة عرض 960 في 192 بيكسل.

ويدعم الساعة الذكية رقاقة معالج Snapdragon Wear 2100، كما تأتي بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت ارام، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت، كما تتميز الساعة الذكية بواجهة متحركة، أيضاً تأتي ببطارية بقدرة 500 mAh لدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى يوم أو اثنان.

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ساعة nubia Alpha الذكية تأتي بنموذج أيضاً يضم eSIM، لدعم المستخدم في إجراء المكالمات الصوتية كهاتف ذكي، كما تدعم الإتصال بشبكات 4G LTE، بينما يدعم النموذج الثاني من الساعة الذكية الإتصال بالهاتف الذكي عبر البلوتوث، أو الإتصال بالإنترنت عبر Wi-Fi.

كما تضم ساعة nubia Alpha أيضاً كاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2، والتي تدعم إجراء مكالمات الفيديو أو إلتقاط الصور أيضاً، كما تتميز ساعة nubia Alpha بتصميم من الفولاذ الغير قابل للصدأ، وتأتي بنموذج ذهبي 18K، ومن المقرر أن يدعم كلا النموذجين مقاومة الماء.

أيضاً يمكن أن تدعم ساعة nubia Alpha المستخدم بمميزات الساعة الذكية التقليدية من مراقبة نشاط المستخدم ورصد معدل ضربات القلب.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة nubia Alpha بنموذج البلوتوث خلال شهر أبريل في الصين بسعر 450 يورو، بينما يتوفر نموذج eSIM بسعر 650 يورو للنموذج الذهبي، أو 550 يورو للنموذج المعدني، كما تنطلق إلى الأسواق الأوروبية في الربع الثالث من هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع nubia Alpha ساعة ذكية يمكن أن تدعم المستخدم كهاتف أيضاً #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.