دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث التسريبات تكشف عن بعض مواصفات هاتف Oppo F11 Pro المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت تسريبات جديدة حول هاتف Oppo F11 Pro عبر Geekbench، مع بعض مواصفات الهاتف الذي يضم رقاقة معالج Helio P70.

هاتف F11 Pro هو أحد الإصدارات المتوسطة المرتقبة من Oppo، حيث كشفت التسريبات الجديدة عن بعض مواصفات الهاتف الذي يضم رقاقة معالج Helio P70، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie وواجهة Color OS 6، حيث رصد الهاتف في التسريبات برمز CPH1969.

ومن المقرر أن يضم هاتف F11 Pro مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يضم كاميرة أمامية منبثقة، أيضاً من المتوقع أن تدعم رقاقة معالج Helio P70 هاتف F11 Pro بآداء يحاكي هاتف Realme U1 الذي جاء بنفس رقاقة المعالج، حيث سجل 1571 نقطة في إختبار الأنوية الآحادية، و5844 نقطة في الأنوية المتعددة.

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يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف F11 Pro يأتي بشاشة 6.5 إنش، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، إلى جانب سعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع أحدث التسريبات تكشف عن بعض مواصفات هاتف Oppo F11 Pro المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.