دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحذيرات من أنشطة احتيال مالي تستهدف مستخدمي إنستغرام!

حذرت مجموعة من الشباب في الشعرينات من العمر، من عمليات احتيال مالي، تجرى من خلال موقع إنستغرام، للتواصل الاجتماعي، حيث تعرض كلًا منهم لعملية أفقدته حوالي 8900 جنية استرليني.

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ويقول مركز مواجهة الاحتيال في بريطانيا Action Fraud- قناة تابعة للشرطة البريطانية تم تخصيصها لتلقي بلاغات الاحتيال- إنه في الأشهر الماضية شهدت هذه العمليات تصاعدًا حيث يروج المحتالون للأنشطة هذه عن طريق مشروعات وهمية حول كيفية الثراء السريع.

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وبحسب المركز فإن المحتالون يقدمون وعودًا لضحاياهم بأنهم سوف يحصلون على عائدات مالية مرتفعة للغاية، وذلك في غضون 24 ساعة فقط، لكن يجب عليهم دفع رسوم أولًا حتى يجنون الأرباح، ومن ثم يختفون بمجرد حصولهم على المبالغ هذه.

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وأُبلغ المركز بأكثر من 355 حالة احتيال وخسارة للأموال خلال الأشهر الخمسة الماضية، وذلك بواقع أموال راحت جراء أنشطة احتيال وصلت إجماليها إلى 3 مليون جنيه استرليني، من المتوقع ارتفاعها خلال الأيام المقبلة كون هناك العديد من الضحايا الذين لم يبلغوا على أموال فقدوها.

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وقدم المركز نصائح للمستخدمين في وسائل التواصل خاصة إنستغرام، مطالبًا أياهم بعدم دفع أموال للمستخدمين الذين لا يعرفوهم جيدًا، وأن يتحققوا من كل عملية مالية تتم، وأن يكون هناك سابق معرفة شخصية أو خاصة بالعمل لأي شخص تتم معه العمليات المالية. المزيد:

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