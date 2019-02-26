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© AFP 2018 / Mahmud Turkia
من ناحيته أكد رئيس المجلس الرئاسي، أن النفط هو ملك كل الليبيين وثروة وطنية، ولا يجوز إدخاله في أي صراعات سياسية أو عسكرية، أو الابتزاز به لمصالح شخصية.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شدد السراج على أنه لن يتهاون مع أي أفراد أو مجموعات، تحاول عرقلة عمل المؤسسة الوطنية للنفط، في أيٍ من مرافقها، أو يعرض سلامة موظفيها للخطر، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تجاوز، وأن يحال أي فرد أو مجموعة للمحاسبة والملاحقة القانونية والقضائية محليا ودوليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحقل تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا، وهو مغلق منذ ديسمبر/ كانون الأول، عندما سيطر عليه حراس ورجال قبائل من أجل تحقيق مطالب مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع "القوة القاهرة" عن حقل الشرارة النفطي... السراج يوجه تحذيرات عاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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