السعودية والكويت والإمارات يدعمون اليمن بمليار و250 مليون دولار

القاهرة — سبوتنيك. وخلال مؤتمر المانحين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، قال مندوب السعودية عبد الله الربيعة، إن "المساعدات التي قدمتها المملكة لليمن منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014 وحتى الآن بلغت 11 و460 مليون دولار أميركي، وأودعنا ملياري و100 مليون دولار في البنك المركزي اليمني أميركي لدعم العملة المحلية والاقتصاد ونقدم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أميركي شهريا".

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وأضاف الربيعة "يسعدني أن أعلن عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والتي أعلنت عنها الأمم المتحدة لعام 2019".

كما قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، خلال المؤتمر، إن "التزام الكويت خلال عام 2019 سيكون 250 مليون دولار أميركي، عبر آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن خلال الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني".

من جانبها، قالت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي، إن "الإمارات ستخصص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني في اليمن".

وعقد اليوم في العاصمة جنيف، مؤتمر المانحين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، والذي دعت إليه الأمم المتحدة.

وخلال الكلمة الختامية للمؤتمر، قال الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش إن "هناك أمل لإنهاء النزاع في اليمن"، مضيفا أن "الأمم المتحدة لن تستلم أبدا فيما يتعلق بتطبيق اتفاق ستوكهولم".

يذكر أن الأزمة الإنسانية تعتبر الأسواء بعد ما يقارب أربعة سنوات من اندلاع الحرب الأهلية في اليمن، حيث يحتاج ما يقارب 80 بالمئة من السكان اليمنيين إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن تشرد 3.5 مليون شخص.