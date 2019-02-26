الحوثيون يعرقلون الخطة الأممية للانتشار بالحديدة

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عرقلت ميليشيات الحوثي الجهود الأممية، ومقترح كبير المراقبين الأمميين بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، وانسحاب الحوثيين من ميناء الصليف ورأس عيسى 5 كيلومترات، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح وتوزيعه على مدار 11 يوما، كما عطلت إعادة الانتشار في الحديدة إلى أجل غير مسمى، وفقا لمصدر يمني. وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي رفضت الانسحاب وتنفيذ المقترح وواصلت عمليات قصف مواقع القوات اليمنية المشتركة جنوب وشرق الحديدة.
من جهته أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن مستقبل اليمن «الآمن» لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية. وقال عبدالملك خلال كلمة ألقاها أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء: إن "مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب
من جهته أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن مستقبل اليمن «الآمن» لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية.
وقال عبدالملك خلال كلمة ألقاها أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء: إن "مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي، ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة اليمنيين وحقوقهم وفقًا للمرجعيات الثلاث المقررة محليا وإقليميا".
وشدد على أن السلام في اليمن يجب أن يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة القانون التي ينشدها كل اليمنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية في تحقيق السلام في بلاده، معربًا عن أمله بأن تتعامل المنظمات الإنسانية بحيادية مع الوضع في اليمن.
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