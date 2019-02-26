دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ستسمح للمطورين بالتحكم في أسعار الاشتراك بتطبيقاتهم وعمل خصومات متعددة

وفقاً لموقع TechCrunch فإن شركة آبل ستمكن مطورو وصانعي تطبيقات iOS وMac من التحكم بشكل أكبر في أسعار الاشتراك في تطبيقاتهم الخاصة بعد انتهاء الفترة التجريبية أو فترة الخصم الترويجية كما زيادة عدد المرات التي يستطيع فيها صاحب التطبيق من تقديم عروضات الخصم للمستخدم على فترات الاشتراك.

حيث لا يسمح النظام المتبع حالياً بحرية مطور التطبيق للتحكم بالسعر فإنه بمجرد تسجيل المستخدم لدخول للتطبيق أو الخدمة المراد الاستفادة منها وانتهاءه فترة الخصم يجب عليه دفع مبلغ ثابت شهرياً ولا يمكن الاستفادة من خصم لمرة أخرى أبداً.

لكن في السياسة الجديدة التي ستطلقها آبل سيكون المطور أمام خيارات متعددة لتقديم الخصومات على الاشتراكات سواء للمشتركين القدامى أو حتى الجدد، فيصبح متاح تخفيض الأسعار لفترة مؤقتة ضمن فترات العطل التي تشهد إقبالاً شديداً على هذا الجانب بالإضافة للذكرى السنوية مثلاً للعبة أو خدمة معينة أو حتى أي عرض يناسب المستخدم، كونهم ” المطويين” سيكونوا قادرين على الاستفادة من 10 عروض سعر مختلفة للاشتراك الواحد.

فيما لن يتم عرض الأسعار الترويجية المخفضة على App Store نظراً للاختلافات في السعر التي سيحصل عليها المشتركين حسب العرض المناسب لكل منهم ضمن الفترة الزمنية المحددة، وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة عن عملها على دمج استخدام التطبيقات بقاعدة موحدة على جميع أنظمة التشغيل لديها في سبيل التسهيل على المستخدم.

التدوينة آبل ستسمح للمطورين بالتحكم في أسعار الاشتراك بتطبيقاتهم وعمل خصومات متعددة ظهرت أولاً على عالم التقنية.