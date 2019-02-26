نصائح #كفاءة: استخدام زيت المحرك الموصى به يقلل استهلاك #الوقود 2%

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صحيفة الخليج الالكترونية
نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2 % .
كما نصح بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.
ودعا المركز إلى زيارة موقع لتبقى (https://taqa.gov.sa) للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .
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