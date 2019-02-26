أرامكو: نهدف لتصدير 3 مليارات قدم مكعب من #الغاز يومياً قبل 2030

الخليج - رويترز

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، أنها تهدف لتصدير 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً قبل 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، اليوم الثلاثاء، إن صناعة النفط تواجه “أزمة فهم” وإن وجهات نظر بعض المراقبين التي ترى أن نهاية النفط تقترب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية هي غير منطقية، ولا تقوم على الحقائق.

وأبلغ أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية بأكبر بلد مصدر للخام في العالم، مناسبة للقطاع في لندن أن من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط زيادة كبيرة، مدفوعاً في الأساس بقطاع النقل.

ووفق “رويترز”، قال في لهجة نادرة في شدتها: “أطراف مهمة ذات صلة تعتقد أن العالم بأسره سيستمد طاقته من أي شيء، إلا النفط. تلك الرؤى لا تقوم على المنطق والحقائق، وتشكلت في معظمها استجابة للضغوط والدعاية”.

وأضاف: “صناعتنا تواجه أزمة فهم مع عدد من الأطراف ذات الصلة.. مزايانا التقليدية متمثلة في معروض وفير يعتمد عليه، وبسعر في المتناول غير كافية لتلبية توقعات المجتمع اليوم”.

وقال: إن سيارات الركوب لا تسهم بأكثر من 20 بالمائة من الطلب على النفط، بينما يأتي الباقي من قطاعات أخرى مثل الطائرات والسفن والشاحنات والبتروكيماويات، وهي قطاعات لا تجد بديلاً للنفط حتى الآن لتلبية النمو المتوقع في الطلب.

ودعا إلى مزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز؛ لتلبية النمو في المستقبل، وقال إن على صناعة النفط أن “تردّ على النظريات المبالغ فيها مثل نظرية ذروة الطلب النفطي”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء: إن حقل السفانية النفطي عاد للعمل، وذلك بعد أن قال مصدر بالقطاع إنه خضع لإغلاق جزئي في وقت سابق من الشهر الحالي.