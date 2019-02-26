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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي الإغاثة بالمنظمة الدولية تمكنوا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر في ميناء الحديدة اليمني للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما يظهر قدراً من التقدم في الجهود الرامية لتجنب حدوث مجاعة.
جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف يهدف لحشد مساعدات إنسانية لليمن هذا العام قيمتها أربعة مليارات دولار.
وبحسب “رويترز”، قال “غوتيريش”: تلقيت لتوي نبأ مهماً، للمرة الأولى منذ ستة أشهر تمكنا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر التي تمثل بنية أساسية مهمة فيما يتعلق بتوزيع الغذاء الضروري وغيره من المواد، وهكذا يتم على الأقل إحراز بعض التقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر #الأمم_المتحدة: أخيرًا وصلنا لمخازن المساعدات في #الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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