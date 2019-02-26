الغذاء_والدواء تكشف حقيقة تسبب الأواني والأكواب البلاستيكية في #السرطان

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن حافظات الطعام والأواني والأكواب البلاستيكية لا تسبب الإصابة بمرض السرطان.
وأضاف “الجضعي” خلال لقاءٍ مع برنامج “في الصورة” على “خليجية” أنه لم يثبت دولياً أن الحافظات البلاستيكية تسبب السرطان، مشيراً إلى أنه في حال ثبت لديهم أن بعض أنواع الحافظات ضارة بصحة الإنسان فسيتم منعها فوراً.
وبشأن وضع الأطعمة والمشروبات الساخنة في علب وأكواب ورقية أو بلاستيكية، أكد الجضعي أنه تم العمل على تحليل تلك المنتجات بعد انتشار شائعات حولها، ولم يثبت وجود أي إشكالية فيها، مضيفاً بأن لديهم خططاً بالعمل مع هيئة المواصفات والمقاييس لضمان عدم وجود منتجات مخالفة.
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