المملكة تتبرع بـ500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة في #اليمن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، التبرع بمبلغ 500 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن، التي أطلقتها الأمم المتحدة.
وقال رئيس الوفد السعودي في مؤتمر المانحين لليمن، المنعقد في جنيف، اليوم، إن الحوثيين يقومون بنهب المساعدات ويفاقمون الأزمة الإنسانية بالانتهاكات”.
فيما شدد رئيس الوزراء اليمني، على أن هناك ضرورة لتطوير آلية الإغاثة، ما يساهم في رفع المعاناة عن اليمنيين.
وقررت الكويت تخصيص مبلغ 250 مليون دولار، لدعم العمل الإنساني في اليمن، فيما أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي: تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني في اليمن.
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